Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

Chemnitz - In Chemnitz starten auch in der kommenden Woche neue Baustellen . Wir sagen Euch, wo Ihr mit Sperrungen rechnen müsst.

Unter anderem auf der Stelzendorfer Straße wird ab Montag voll gesperrt. (Symbolbild) © Maik Börner

Voll gesperrt wird ab Montag die Augsburger Straße/Ecke Bernsdorfer Straße. Die Bernsdorfer Straße ist halbseitig gesperrt mit Ampelregelung. Die Arbeiten sollen bis 2. Oktober dauern.

Auf der Bernsdorfer Straße zwischen Pappelstraße und Eislebener Straße kommt es ab Montag zur halbseitigen Fahrbahneinengung der Bernsdorfer Straße stadtauswärts. Der Verkehr wird in Höhe Pappelstraße und Eislebener Straße mit Ampel geregelt, von der Bernsdorfer Straße stadtauswärts ist ein Rechtsabbiegen in die Pappelstraße nicht möglich. In dem Bauabschnitt dauern die Arbeiten bis voraussichtlich 2. Oktober.

Abschnittsweise voll gesperrt wird ab Montag im 4. Bauabschnitt die Stelzendorfer Straße von Hausnummer 192 bis 226. Umleitung für Stelzendorfer Straße: Jagdschänkenstraße - Neefestraße - Südring - Jaenickestraße - Zwickauer Straße, Umleitung für Neukirchner Straße: Bahnstraße - Südring - Neefestraße - Reichenbrander Straße - Jagdschänkenstraße. Bis 8. August sollen hier die Arbeiten dauern.

Laut CVAG kommt es aufgrund von Straßenbauarbeiten am Montag und Dienstag zur Vollsperrung der Ringstraße im Bereich des Möbelhauses Höffner.

Von Montag bis Freitag kommt es auf der Annaberger Straße zwischen Schulstraße und Zöblitzer Straße, in Höhe der Brücke Südring über der Annaberger Straße, zur Verkehrsraumeinschränkung. Pro Richtung steht Euch hier nur eine Fahrspur zur Verfügung. Grund sind eine Bauwerksprüfung und die Anbringung eines Monitoringsystems.