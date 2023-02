Achtung, Autofahrer! Ausfahrt Neefepark in Chemnitz wird ab Montag gesperrt

Die Einfädelspur an der Neefepark-Ausfahrt soll verlängert werden. Vorbereitend dazu finden ab Montag Baumschneidearbeiten statt. (Archivbild) © Ralph Kunz

Bis voraussichtlich Mittwoch wird die Auffahrt vom Neefepark auf die Neefestraße stadteinwärts nicht möglich sein.

Ab 8 Uhr werden am kommenden Montag Baumschneidearbeiten durchgeführt. Diese Maßnahmen sind die Vorbereitung auf die Sanierungsarbeiten an der Neefestraße, die im April starten sollen.

In einer Meldung der CVAG hieß es ursprünglich, dass die Arbeiten bereits am Samstag starten sollten. Die Stadt meldete nun am Freitagnachmittag, dass die Neefepark-Ausfahrt von Montag bis Mittwoch als Tagesbaustelle in der Zeit von 8 bis 16 Uhr gesperrt wird. Eine Umleitung ist über die Neefestraße, Mauersberger Straße als Wendefahrt möglich.

Auch die Linien 23 und 43 der CVAG verkehren deshalb umgeleitet: Im Neefepark - Neefepark Süd - Im Neefepark - Tuchschererstr. - Carl-von-Bach-Str. - Neefestr. - weiter auf der originalen Strecke. Auch Haltestellenänderungen sind nötig, die Haltestelle Neefepark Nord wird von der Linie 43 zusätzlich bedient, die Haltestellen Tuchschererstraße sowie Carl-von-Bach-Straße von den Linien 23 und 43.

Zusätzlich kann es bereits am Samstag auf der Neefestraße in Chemnitz zum Verkehrs-Chaos kommen, denn Kult-Comedian Mario Barth (50) tritt in der Messe Chemnitz auf. Die Chemnitzer Veranstaltungszentren raten allen Gästen dazu, rechtzeitig anzureisen und alternative Anfahrtswege zu nutzen.

Mit dem Kombiticket der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) können Besucher am Veranstaltungstag (bis 1 Uhr des Folgetages) alle öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb des gesamten VMS nutzen.