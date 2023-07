Bauarbeiten starten kommende Woche: Bundesstraße monatelang voll gesperrt

Döbeln - Ab der kommenden Woche wird die Fahrbahn der B175/Leipziger bzw. Grimmaische Straße in Döbeln erneuert. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.

Außerdem soll in den Herbstferien noch der Innenbereich des Kreisverkehrs der St.-Georgen-Straße erneuert werden.

Der diesjährige Bauabschnitt ist in sechs Bauphasen unterteilt:

Auch der Neubau der Fußgängerampel an der Terrassenstraße ist vorgesehen. "Im Rahmen des ersten Bauabschnittes erfolgt zudem eine Fahrbahnerneuerung der S34/Zschepplitzer Straße auf rund 100 Metern Länge", so das LASuV weiter.

Im ersten starten die Arbeiten am kommenden Dienstag von der Terrassenstraße bis zur Kreuzung Grimmaische Straße/Zschepplitzer Straße. Voraussichtliches Bauende hier: spätestens Mitte November. Der zweite Abschnitt bis zur Einmündung Sandhäuser folgt dann nach Angaben des LASuV im nächsten Jahr.

Das Bauvorhaben teilt sich laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) in zwei Abschnitte.

Der betroffene Abschnitt erstreckt sich auf 2,5 Kilometern Länge von der Einmündung der Terrassenstraße in die Leipziger Straße bis zur Einmündung Sandhäuser in die Grimmaische Straße.

Während der Bauarbeiten muss die B175 voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird über die B169, die S32 und städtische Straßen umgeleitet.

"Die Bauphasen wurden so gewählt, dass die Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner so gering wie möglich ausfallen. Die Arbeiten am Kreisverkehr erfolgen unter halbseitiger Sperrung. Weitere Festlegungen zur Verkehrsführung werden durch die zuständigen Verkehrsbehörden getroffen", teilte das LASuV weiter mit.

Die Kosten für das Gesamtvorhaben belaufen sich auf rund 1,7 Millionen Euro.