Baustellen in und um Chemnitz: Sperrung auf Kaßberg, Einschränkungen auf A72 und A4

Chemnitz - Etwas mehr Geduld braucht Ihr auch in der kommenden Woche auf den Straßen in und um Chemnitz . Wir sagen Euch, wo es zu Baustellen und Sperrungen kommt.

Auf der A4 kommt es in der kommenden Woche zur Reduzierung von Fahrstreifen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Am Montag und Dienstag wird jeweils zwischen 9 und 15 Uhr am Autobahnkreuz Chemnitz die Überfahrt der A72 in Richtung Leipzig auf die A4 in Fahrtrichtung Aachen (Erfurt) gesperrt. Grund dafür sind Wartungsarbeiten. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Chemnitz-Röhrsdorf als Wendefahrt umgeleitet.

Von Dienstag bis Donnerstag, jeweils von 8 bis 16.30 Uhr, kommt es zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Ost und der Raststätte "Auerswalder Blick" in Fahrtrichtung Chemnitz zur Reduzierung der Lastspur. Grund dafür sind Entwässerungsarbeiten. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Spuren vorbeigeführt.

Von Dienstag bis Donnerstag, von 6 bis 15 Uhr, kommt es zwischen dem Rastplatz "Rossauer Wald" und der Anschlussstelle Chemnitz-Ost in Fahrtrichtung Chemnitz zur wechselnden Reduzierung eines Fahrstreifens. Grund dafür sind Markierungsarbeiten. Der Verkehr wird zweispurig an der Maßnahme vorbeigeführt.

Von Montag bis Donnerstag, in der Zeit von 18 bis 6 Uhr (Ende am Donnerstag, 6 Uhr), kommt es zwischen dem Rastplatz "Rossauer Wald" und der Anschlussstelle Chemnitz-Ost in Fahrtrichtung Chemnitz zur wechselnden Reduzierung von Fahrstreifen. Grund dafür sind Fahrbahninstandsetzungen. Der Verkehr wird einspurig daran vorbeigeleitet.