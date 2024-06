Baustelle auf Staatsstraße dauert länger: Sperrung zum MotoGP?

Hohenstein-Ernstthal - Die Baustelle auf der S245 in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) verlängert sich.

Aktuell müssen Autofahrer aufgrund der Vollsperrung der S245 eine Umleitung in Kauf nehmen. (Symbolbild) © Angelika Warmuth/dpa

Grund für die längere Bauzeit sind laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) Mehrarbeiten und das zeitweise schlechte Wetter.

Seit Anfang März wird die Fahrbahn der S245/Paul-Greifzu-Straße in Hohenstein-Ernstthal auf circa 900 Metern zwischen den Einmündungen der Friedrich-Engels-Straße und der Hinrich-Wichern-Straße erneuert.

"In Teilbereichen wurde dabei ein schlechter Untergrund vorgefunden. Dieser musste aufwendig mittels Bodenaustausch und einer gebundener Tragschicht stabilisiert werden. Der Straßenaufbau wurde von geplanten 22 auf 51 Zentimeter verstärkt", heißt es weiter.

In der kommenden Woche soll dann der Asphalteinbau erfolgen. Die Vollsperrung des Baubereichs soll laut LASuV voraussichtlich am 28. Juni aufgehoben werden. Bis dahin wird der Verkehr noch über die S245 und die S252 Richtung Oberlungwitz sowie weiter über die B180 umgeleitet. Die Umleitung in der Gegenrichtung erfolgt analog dazu.