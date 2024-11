Baustellen in Chemnitz: Einschränkungen auf Leipziger Straße und Fürstenstraße

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche erwarten Euch neue Baustellen in Chemnitz . Wo Ihr in der Stadt mit Sperrungen und Umleitungen rechnen müsst, erfahrt Ihr bei uns.

Wechselseitig gesperrt wird ab Montag die Eubaer Straße zwischen Walter-Klippel-Straße und Kirchweg in Höhe der Talsperre. Hier wird bis voraussichtlich 29. November eine Haltestelle an der Talsperre gebaut.

Von Dienstag bis Donnerstag kommt es zu einer Einschränkung auf der Fürstenstraße in Höhe Hofer Straße. Das Abbiegen in die Hofer Straße in Richtung Heinrich-Schütz-Straße ist in der Zeit nicht möglich.

Umfahren könnt ihr das Ganze über die Yorckstraße/Zietenstraße. Grund für die Arbeiten ist ein Schachtdeckel-Austausch.