Baustellen in Chemnitz: Gleisarbeiten und Vollsperrung

Die Wolgograder Allee wird an der Gleisüberfahrt "Hutholz" in Höhe Ernst-Wabra-Straße voll gesperrt. © Ralph Kunz

1982 wurde die Trasse Hutholz eröffnet, einzelne Bauarbeiten fanden in dem Bereich 2007 in der Wendeanlage und 2013 an den Gleisen statt.

"Durch die hohe Fahrzeugfrequenz sind Schienen und Weichen einem hohen technischen Verschleiß ausgesetzt, wodurch ein Ersatz der technischen Anlagen notwendig geworden ist", teilte die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mit.

Die Baumaßnahme verläuft in einzelnen Abschnitten. In den vergangenen Wochen wurde vorbereitend bereits eine Bedarfshaltestelle stadteinwärts eingerichtet, die je nach Bauzustand bedient wird.

Ab kommendem Montag werden dann sowohl stadtein- und stadtauswärts im Bereich vor der Wolgograder Allee die Schienen getauscht.

Die Straßenbahnlinien 4 und 5 verkehren in der Zeit verkürzt bis zur/ab der Wendeschleife Morgenleite. Zwischen der Haltestelle Morgenleite und der Endstelle Hutholz wird ein Pendelverkehr mit einer Zweirichtungs-Straßenbahn eingerichtet. "Das bedeutet für Fahrgäste, die an den Haltestellen Johann-Richter-Straße, Ernst-Wabra-Straße oder Hutholz ein- bzw. aussteigen wollen, einen Fahrzeugwechsel an der Haltestelle Morgenleite. Die Wendeanlage Hutholz kann von der Bahn nur eingeschränkt befahren werden, wodurch der Ein- und Ausstieg am gleichen Steig erfolgen", so die CVAG weiter.

Der Busverkehr ist während dieser Bauphase bis 13. Juli nicht betroffen.