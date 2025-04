Baustellen in Chemnitz: Hier kommt es in der kommenden Woche zu Einschränkungen

Chemnitz - Einige Baustellen starten in der kommenden Woche in Chemnitz . Wir sagen Euch, auf welchen Straßen es zu Sperrungen kommt.

Auf den Chemnitzer Straßen kommt es in der kommenden Woche zu einigen Einschränkungen. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Die Eibenberger Straße ist im Kreuzungsbereich Einsiedler Hauptstraße noch bis Mittwoch voll gesperrt.

Ebenfalls voll gesperrt ist ab Montag die Lichtenauer Straße zwischen Stiftsweg und Schule/Kindergarten. Hier gibt es keine Umleitung. Die Straßenbauarbeiten laufen bis voraussichtlich 8. Mai.

Auf der Annaberger Straße (Am Schindlerberg 5 bis Annaberger Straße) kommt es ab Montag zu Einschränkungen. Die Straße Am Schindlerberg in Harthau ist gesperrt. Bis 13. Mai sollen hier die Arbeiten dauern.

Voll gesperrt wird ab Montag die Hauptstraße (Euba) zwischen Plauer Straße und Schwanauer Straße. Der Kreisverkehr ist frei, Umleitung führt über: Eubaer Straße - Weißer Weg - Dresdner Straße - Niederwiesa, Haupstraße. Das koordinierte Bauvorhaben wird in mehreren Abschnitten durchgeführt und dauert bis voraussichtlich 25. Juli.