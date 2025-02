02.02.2025 07:28 Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

In Chemnitz sind unter anderem in der kommenden Woche Baustellen in der Bergstraße und auf dem Dammweg. Wir sagen Euch, wo sonst noch Sperrungen nötig sind.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche erwarten Euch in Chemnitz aufgrund von Baustellen unter anderem Sperrungen auf der Bergstraße und dem Dammweg. Auch auf der Kalkstraße wird erneut voll gesperrt. © privat Noch bis 14. Februar ist auf der Bergstraße in Höhe der Hausnummern 50-52 der Fußweg gesperrt und die Fahrbahn eingeschränkt. Der Fahrverkehr bleibt laut Stadt gewährleistet. Grund ist eine Havarie. Erneut voll gesperrt wird ab Montag, 18 Uhr die Kalkstraße zwischen Gewerbegebiet und Weideweg. Umleitung: Limbacher Straße - Trützschlerstraße - Oberfrohnaer Straße. Grund ist der Einhub von Brückenteilen bis voraussichtlich Donnerstag, 4 Uhr. Auch der Dammweg wird ab Montag zwischen Blankenburgstraße und Fischweg voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Chemnitztalstraße - Bornaer Straße - Blankenburgstraße. Das koordinierte Bauvorhaben soll bis voraussichtlich 14. Mai dauern. Ab Montag wird der Dammweg voll gesperrt. © privat Diese Baustellen in Chemnitz haben laut Stadt ein neues Enddatum: Die halbseitige Sperrung auf der Annaberger Straße stadteinwärts vor der Einmündung Erdmannsdorfer Straße bleibt noch bis 24. Februar bestehen. Grund für die Arbeiten ist eine Abwasser-Störungsbeseitigung. Ebenfalls halbseitig gesperrt bleibt die Hauptstraße (Euba) zwischen den Hausnummern 125 und 123. Hier findet eine Bachsanierung bis 28. Februar statt. Sperrungen auf A4 und A14 Von Montag bis Freitag kommt es zwischen den A4-Anschlussstellen Chemnitz-Mitte und Frankenberg in beiden Richtungen zu Spursperrungen. Grund dafür sind Entwässerungsarbeiten. Der Verkehr wird über die verbleibenden Fahrspuren vorbeigeführt. Die Abfahrt der A14-Anschlussstelle Döbeln-Ost wird in Richtung Leipzig von Montag, 8 Uhr bis spätestens Mittwoch, 12 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung ist als Wendefahrt über die Anschlussstelle Döbeln-Nord ausgeschildert. Grund für die Sperrung sind Grünpflegearbeiten.

Titelfoto: privat