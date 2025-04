09.04.2025 09:00 2.349 Chemnitz: A72-Abfahrt wird heute gesperrt

Am Mittwoch muss in Richtung Hof die A72-Abfahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd auf die B173 in Richtung Neefepark gesperrt werden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz/A72 - Am Mittwoch muss in Richtung Hof die A72-Abfahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd auf die B173 in Richtung Neefepark gesperrt werden. Von 9 bis 12 Uhr muss in Richtung Hof die A72-Abfahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd auf die B173 in Richtung Neefepark gesperrt werden. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa Von 9 bis 12 Uhr ist die Sperrung nötig, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Umleitung erfolgt als Wendefahrt über die Anschlussstelle Stollberg-Nord. Grund für die Maßnahme sind Arbeiten an Schutzeinrichtungen. Wo Euch in und um Chemnitz sonst noch Sperrungen und Baustellen erwarten, lest Ihr hier.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa