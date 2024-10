Chemnitz: Diese Baustelle geht in die letzten Phasen und wird planmäßig beendet

Chemnitz - Am heutigen Donnerstag wird eine weitere Bauphase an der Neefestraße in Chemnitz beendet.

Die nächste Bauphase auf der Neefestraße startet. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Danach startet die vorletzte Phase der Baumaßnahme. In dieser werden laut Stadt die provisorischen

Mittelstreifenüberfahrten wieder zurückgebaut und die Gruben

für eine Baumpflanzung vorbereitet.



In dieser Zeit muss die jeweils

linke Fahrspur der Neefestraße gesperrt werden. Die Neefestraße

bleibt in beiden Richtungen befahrbar und die Rampen zum

Neefepark und in die Clemens-Winkler-Straße werden wieder freigegeben.



"Die alternative Zufahrtsmöglichkeit zum Neefepark über die

Tuchschererstraße bleibt weiterhin geöffnet", heißt es weiter.