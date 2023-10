Diese Chemnitzer Baustelle nervt Autofahrer gewaltig: "Eine Katastrophe!"

Chemnitz - Es erinnert an einen kultigen TV-Scherz: Neizu und nauszu geht es in der Rush Hour nur noch ab und zu. Rund um den Falkeplatz in Chemnitz zieht sich die Verkehrslage weiter zu. Jetzt gibt es mehrfach nur noch einspuriges Fahren. Die Autofahrer haben's satt.

Am Falkeplatz in Chemnitz schnüren immer mehr Baustellen den Verkehr zu. © Kristin Schmidt

Seit Monaten ist die Zwickauer Straße ein Nadelöhr. Nun wird in der Bahnhofstraße an den Gleisen gebaut. Deshalb dürfen Autos dort nicht über die Schienen fahren. In Höhe Deutsche Bank werden Linksabbieger bis 14. Oktober auf die Gegenfahrbahn gelenkt.



Gleich danach, am Falkeforum, wird die Zwickauer Straße erneut auf eine linke Spur verengt. Das gleiche Spiel in Gegenrichtung - einspurig geht es bis 25. Oktober zum Rosenhof und in die Bahnhofstraße. Bis 4. Advent ist das Linksabbiegen von Zwickauer in die Reichsstraße unmöglich.

Autofahrer sind "begeistert". Ein Hausmeister schimpfte: "Chemnitz? Eine Katastrophe!" Ein Mann war genervt: "Sonst brauche ich eine Viertelstunde zur Arbeit, jetzt eine ganze."