Hier wird gebaut: Sperrungen in Chemnitz und im Umland

Aufgrund des Radrennens "Straßenschlacht 2023" kommt es am heutigen Sonntag von 5 bis 23.45 Uhr zu Vollsperrungen der Chemnitzer Straße, Jägerstraße und Burgstädter Straße in Limbach-Oberfrohna .

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG mitteilte, kommt es aufgrund von Arbeiten an Schachtabdeckungen ab Mittwoch bis voraussichtlich 23. September zur halbseitigen Sperrung der Wartburgstraße zwischen Reichenhainer Straße und Am Wartburghof.

Voll gesperrt wird ab Montag die Salzstraße in Höhe der Hausnummern 80 bis 110 in Form einer Tagesbaustelle von 7 bis 15 Uhr. Die Umleitung führt über: Dammweg - Blankenburger Straße oder Hechlerstraße - Müllerstraße - Blankenauer Straße. Das Breitbandbauprojekt soll bis 6. Oktober dauern.

Noch bis 3. November ist die Straße An der Markthalle zwischen Hartmannstraße und Seeberplatz voll gesperrt. Umleitung: Hartmannstraße -Theaterstraße - An der Markthalle.

Hinweis auf die Sperrung der B169 in Bad Schlema. © Niko Mutschmann

Am Montag beginnen die Bauarbeiten zur Erneuerung der B169 in Bad Schlema. Auf einer Länge von rund 2,1 Kilometern werden von Schneeberg (Höhe Lidl) bis Bad Schlema (Kreuzung B169/Hauptstraße) Schäden und Tragfähigkeitsdefizite beseitigt. Auch die Bushaltestellen in dem Bereich werden barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten finden in mehreren Abschnitten statt.

"Neben den Straßenbauleistungen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr werden weitere Bauleistungen durch Versorgungsunternehmen erbracht. Durch den Zweckverband Abwasser Schlematal werden Reparaturen an Regen- und Mischwasserkanälen durchgeführt, der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge lässt Trinkwasserleitungen erneuern und im Auftrag der Stadtwerke Schneeberg finden Arbeiten an Gas- und Elektroleitungen sowie der Straßenbeleuchtung statt", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.