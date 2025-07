Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Leipziger Straße und Nevoigtstraße

Chemnitz - Neue Woche, neue Baustellen! Auch in den kommenden Tagen erwarten Euch neue Sperrungen auf den Straßen in Chemnitz .

Alles in Kürze

In Chemnitz kommt es auch in der neuen Woche zu weiteren Baustellen. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Ab Montag ist die Schmidt-Rottluff-Straße von Hausnummer 51 bis 46 halbseitig gesperrt. Die Freileitungsablösung soll bis 12. September dauern.

Ebenfalls ab Montag ist die Nevoigtstraße gesperrt. Es wird hier bis voraussichtlich 22. August ein Abwasseranschluss im Zusammenhang mit dem Bau des Erlebnisbauernhofes am Tierpark Chemnitz erneuert. In dem Zeitraum ist die Zufahrt zum Parkplatz auf der Nevoigtstraße nur über die Zwickauer Straße (Einfahrt nahe Luckybike) möglich. Die Behindertenstellplätze am Tierpark Chemnitz sind nur von der Unritzstraße kommend erreichbar.

Voll gesperrt ist ab Montag die Adelsbergstraße in Höhe Hausnummer 292 bis 294, die Umleitung führt über: Zschopauer Straße - Georgistraße, in der Gegenrichtung: Georgistraße - Zschopauer Straße - Gornauer Straße - Walter-Janka-Straße. Bis 8. August sollen die Arbeiten dauern.

Die Carl-Hamel-Straße wird ab Montag in Höhe Hausnummer 3 bis 9 abschnittsweise voll gesperrt, Umleitung: Bauabschnitt 1: Winklhoferstraße - Carl-Hamel-Straße Bauabschnitt 2: Neefestraße - Südring - Straße Usti nad Labem. Bauabschnitt 2 soll ab 8. September starten, die Baumaßnahme soll bis 6. Oktober dauern.