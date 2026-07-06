Neue Baustelle im Erzgebirge: Staatsstraße monatelang dicht!

Marienberg - Am Montag starten umfassende Bauarbeiten auf der S216 bei Marienberg ( Erzgebirge ). Dazu muss die Staatsstraße abschnittsweise voll gesperrt werden.

Auf der S216 wird die Fahrbahn umfassend erneuert. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Auf der S216 zwischen Rübenau und Kühnhaide wird die Fahrbahn erneuert. Betroffen ist der circa 3,7 Kilometer lange Abschnitt zwischen der Kurve vor dem Wanderparkplatz Schwarzwassertal bis etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Kühnhaide. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Gleichzeitig soll der Durchlass am Kunstgraben "Grüner Graben" neu gebaut werden.

Die S216 soll beim späteren Bau der B174 als Umleitungsstrecke genutzt werden.

Die Maßnahme erfolgt in drei Bauabschnitten: