Neue Baustelle im Erzgebirge: Staatsstraße monatelang dicht!
Marienberg - Am Montag starten umfassende Bauarbeiten auf der S216 bei Marienberg (Erzgebirge). Dazu muss die Staatsstraße abschnittsweise voll gesperrt werden.
Auf der S216 zwischen Rübenau und Kühnhaide wird die Fahrbahn erneuert. Betroffen ist der circa 3,7 Kilometer lange Abschnitt zwischen der Kurve vor dem Wanderparkplatz Schwarzwassertal bis etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Kühnhaide. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.
Gleichzeitig soll der Durchlass am Kunstgraben "Grüner Graben" neu gebaut werden.
Die S216 soll beim späteren Bau der B174 als Umleitungsstrecke genutzt werden.
Die Maßnahme erfolgt in drei Bauabschnitten:
- vom 6. Juli bis 15. August: circa 1,1 Kilometer von der Pobershauer Straße bis zur Brückenstraße
- danach circa 1,7 Kilometer von der Brückenstraße bis etwa 300 Meter hinter den Ortsausgang Kühnhaide
- abschließend wird circa 900 Meter vom Wanderparkplatz Schwarzwassertal bis zur Pobershauer Straße gearbeitet
Verkehr wird großräumig umgeleitet
Während der Arbeiten wird die Staatsstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet.
Die Umleitung erfolgt von Rübenau aus über die S217 in Richtung Ansprung, dann über die B171 in Richtung Marienberg, anschließend über die B174 in Richtung Reitzenhain und von dort auf die S216 in Richtung Kühnhaide.
In der Gegenrichtung wird der Verkehr analog dazu umgeleitet.
Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen circa 1,13 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen werden.
Titelfoto: Kristin Schmidt