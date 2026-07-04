Vollsperrung auf Staatsstraße im Erzgebirge: Hier müsst Ihr eine Umleitung in Kauf nehmen

Ehrenfriedersdorf - Ab kommendem Montag werden an der S232 in Ehrenfriedersdorf ( Erzgebirge ) die noch offenen Restleistungen der Stützwand‑ und Fahrbahnerneuerung ausgeführt. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.

Die S232 und auch der Kreuzungsbereich der S232 mit der B95 müssen voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) konnten im Dezember 2025 die wesentlichen Arbeiten der im April 2024 gestarteten Maßnahme abgeschlossen werden.

Nun stehen noch Restleistungen an, die unter anderem die Erneuerung der Asphaltbefestigung auf einem circa 80 Meter langen Abschnitt der B95 umfassen.

Voraussichtlich bis Mitte August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, damit der Schülerverkehr mit Beginn des neuen Schuljahres wieder gewährleistet ist.