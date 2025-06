Neue Baustellen in und um Chemnitz: Sperrungen auf Limbacher Straße und A4

Halbseitig wird ab Dienstag auf der Further Straße im Kreuzungsbereich Lohrstraße die Straße und der Fußweg gesperrt. Es gilt hier bis 1. August Einbahnstraßenregelung in Richtung Lohrstraße.

Auf der A4 kommt es in der kommenden Woche zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Von Dienstag bis Freitag kommt es auf der A4 tagsüber wechselnd zur Reduzierung der Lastspur zwischen der Raststätte Rabensteiner Wald und der Anschlussstelle Berbersdorf Richtung Dresden. Grund dafür sind Markierungsarbeiten. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Fahrspuren an den Arbeiten vorbeigeführt.

Ebenfalls von Dienstag bis Freitag werden jeweils zwischen 19 und 6 Uhr (Ende am Freitag, 6 Uhr) zwischen der A4-Anschlussstelle Chemnitz-Glösa und dem Autobahnkreuz Chemnitz in Richtung Chemnitz die erste und zweite Überholspur gesperrt. Der Verkehr wird zweispurig über die Lastspur und den Standstreifen geführt. Grund sind Instandhaltungsarbeiten.

Am Mittwoch wird die Abfahrt der A4-Anschlussstelle Meerane in Richtung Aachen/Erfurt auf die B93 in Richtung Meerane/Altenburg von 8 bis 12 Uhr gesperrt. Am Mittwoch wird dann ebenfalls von 8 bis 12 Uhr die Abfahrt der Anschlussstelle Meerane in Richtung Görlitz/Dresden auf die B93 in Richtung Meerane/Altenburg gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind über die B93 ausgewiesen. Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an Schutzeinrichtungen.

Zwischen 12 und 16 Uhr wird am Mittwoch die Auffahrt der A4-Anschlussstelle Meerane von der B93 in Richtung Zwickau auf die A4 in Fahrtrichtung Görlitz/Dresden gesperrt. Die Umleitungen sind über die B93 ausgewiesen. Grund für die Maßnahme sind hier ebenfalls Arbeiten an Schutzeinrichtungen.

Am Donnerstag wird zwischen 8 Uhr und 16 Uhr die Auffahrt der A4-Anschlussstelle Chemnitz-Mitte in Richtung Aachen/Erfurt für den von der B95 aus Richtung Chemnitz-Zentrum kommenden Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt innerhalb der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte. Auch hier wird an Schutzeinrichtungen gearbeitet.