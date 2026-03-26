Neue Mega-Baustelle auf A4 in Richtung Erfurt: Die Vorbereitungen laufen
Hohenstein-Ernstthal/Glauchau - Auf der A4 in Sachsen steht eine neue Mega-Baustelle in den Startlöchern.
In Richtung Erfurt soll zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West die Fahrbahn auf 9,3 Kilometern erneuert werden.
Aktuell laufen zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West bereits die Aufbauarbeiten der baustellenbedingten Verkehrsführung.
Konkret geplant sind laut Autobahn GmbH des Bundes folgende Maßnahmen: "Betonrückbau sowie Erneuerung der Fahrbahn in Betonbauweise, Erneuerung der Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost, Neubau Großbeschilderung, Bauwerkssanierung zahlreicher Brückenbauwerke sowie Tausch von Übergangskonstruktionen, Erneuerung Schutzplanken, Instandsetzung von Entwässerung sowie Regenrückhaltebecken im Baubereich."
Der Verkehr rollt während der Arbeiten dann auf jeweils zwei Spuren pro Fahrtrichtung in Richtung Dresden (Görlitz).
Sperrung der Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost
Gesperrt werden dann auch die folgenden Anschlussstellen:
- Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal circa März/April 2026 bis Juli 2026 in Richtung Erfurt (Aachen)
- Anschlussstelle Glauchau-Ost circa Juli 2026 bis Oktober 2026 in Richtung Erfurt (Aachen)
Die genauen Termine für die Sperrungen werden noch bekanntgegeben.
Die Arbeiten werden bis voraussichtlich Dezember dieses Jahres dauern. Kostenpunkt der Maßnahme: circa 38 Millionen Euro.
Auf der A4 gibt es bereits seit Anfang März eine weitere Großbaustelle. Zwischen den Anschlussstellen Limbach-Oberfrohna und Chemnitz-Glösa in Richtung Dresden wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sollen bis Dezember dauern.
Titelfoto: Andreas Kretschel