Neue Mega-Baustelle auf A4 in Richtung Erfurt: Die Vorbereitungen laufen

Hohenstein-Ernstthal/Glauchau - Auf der A4 in Sachsen steht eine neue Mega-Baustelle in den Startlöchern.

Die Vorbereitungen für die neue Baustelle auf der A4 laufen. © Andreas Kretschel

In Richtung Erfurt soll zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West die Fahrbahn auf 9,3 Kilometern erneuert werden.

Aktuell laufen zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-West bereits die Aufbauarbeiten der baustellenbedingten Verkehrsführung.

Konkret geplant sind laut Autobahn GmbH des Bundes folgende Maßnahmen: "Betonrückbau sowie Erneuerung der Fahrbahn in Betonbauweise, Erneuerung der Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost, Neubau Großbeschilderung, Bauwerkssanierung zahlreicher Brückenbauwerke sowie Tausch von Übergangskonstruktionen, Erneuerung Schutzplanken, Instandsetzung von Entwässerung sowie Regenrückhaltebecken im Baubereich."

Der Verkehr rollt während der Arbeiten dann auf jeweils zwei Spuren pro Fahrtrichtung in Richtung Dresden (Görlitz).