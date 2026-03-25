Havarie! Sperrung auf A4 bei Chemnitz nötig
Chemnitz - Aufgrund einer Havarie sind auf der A4 bei Chemnitz in Richtung Erfurt Spur-Sperrungen nötig.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, müssen von Mittwoch bis voraussichtlich Samstag die Stand- und Lastspur im Bereich der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa in Fahrtrichtung Erfurt gesperrt werden.
Grund sei eine Havarie am Übergang von Fahrbahn zu Bauwerk (Chemnitztalbrücke).
Die Arbeiten starten am Donnerstag, im Sinne der Verkehrssicherheit ist die Sperrung aber bereits heute aktiv.
"Der Verkehr wird auf den verbleibenden Fahrstreifen an der Maßnahme vorbeigeführt", heißt es weiter.
Am Donnerstag steht Euch von 8 Uhr bis 10 Uhr während des Aufbaus der Baustellensicherung nur eine Spur zur Verfügung.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa