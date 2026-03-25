Havarie! Sperrung auf A4 bei Chemnitz nötig

Chemnitz - Aufgrund einer Havarie sind auf der A4 bei Chemnitz in Richtung Erfurt Spur-Sperrungen nötig.

Auf der A4 bei Chemnitz in Richtung Erfurt kommt es zu Spur-Sperrungen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, müssen von Mittwoch bis voraussichtlich Samstag die Stand- und Lastspur im Bereich der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa in Fahrtrichtung Erfurt gesperrt werden.

Grund sei eine Havarie am Übergang von Fahrbahn zu Bauwerk (Chemnitztalbrücke).

Die Arbeiten starten am Donnerstag, im Sinne der Verkehrssicherheit ist die Sperrung aber bereits heute aktiv.