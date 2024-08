Staatsstraße im Landkreis Zwickau wird saniert: Vollsperrung ab Montag

In Richtung Werdau und Crimmitschau könnt Ihr ab Lichtentanne auch die S293 und weiter die B175 nutzen. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung von der S289 über die S291 durch Steinpleis zur S293 und B173 nach Lichtentanne in Richtung Reichenbach.

Die Baukosten belaufen sich auf circa 85.000 Euro.