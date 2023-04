Staufalle! Hier wird es eng im Chemnitzer Zentrum: Sperrungen an und nach Ostern

Chemnitz - Nach Ostern wird die Bahnhofstraße in Chemnitz für mehrere Wochen nur eingeschränkt befahrbar sein.

Ab Dienstag wird die Bahnhofstraße zwischen Brückenstraße und Reitbahnstraße nur eingeschränkt befahrbar sein. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Ab kommendem Dienstag steht Euch dann pro Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Wie die Stadt mitteilte, betrifft das konkret den Abschnitt zwischen Brückenstraße und Reitbahnstraße.

Der Knotenpunkt Zschopauer-/Bahnhofstraße wird gesperrt, in die Zschopauer Straße ist dann also keine Einfahrt möglich. Eine Umleitung erfolgt über die Annaberger Straße und Gustav-Freytag-Straße. Die Die Linien 22, 23, 51 und die Nachtlinien N11, N15 der CVAG verkehren umgeleitet.

Diese vorübergehende Verkehrsführung wird ab 9 Uhr eingerichtet und soll dann ab 14 Uhr vollständig stehen.

Grund für diese Einschränkungen ist laut Stadt die Erneuerung der Bahnhofstraße. Auch der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Zschopauer Straße soll in dieser Bauphase, die bis zum 13. Juni dauern soll, zum größten Teil erneuert werden.

"Umwege für Fußgänger und Radfahrende werden bis dahin leider unvermeidlich sein", heißt es weiter.

Da der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Brückenstraße/Augustusburger Straße zur Stau-Falle werden kann, wird folgende Umleitung empfohlen:

Aus nordöstlicher Richtung von Dresdner Straße bzw. Frankenberger

Straße kommend: ab Thomas-Mann-Platz über August-Bebel-Straße - Müllerstraße - Mühlenstraße - Theaterstraße. Im Bereich Thomas-Mann-Platz ist nach Angaben der Stadt eine Stauwarn-LED-Anzeige geplant.

Anschließend sollen dann in der letzten Bauphase bis zum 30. Juni noch die

Zufahrt der Zschopauer Straße in die Bahnhofstraße erneuert und

Restleistungen ausgeführt werden.



Abschnittsweise wird der Verkehr dann bis zum 30. Juni wieder freigegeben, auch die neue Ampelanlage soll dann startklar sein. Für die Arbeiten zur Fahrbahnmarkierung wird es dann keine Verkehrseinschränkungen geben, das soll in den Sommerferien passieren.