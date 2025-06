Baustellen in und um Chemnitz: Sperrungen auf Glösaer Straße, erneute Einschränkungen auf A4

Chemnitz - Neue Woche, neue Baustellen! In Chemnitz kommt es ab Montag zu Sperrungen, unter anderem auf der Leipziger Straße und der Konradstraße. Auch auf der A4 müsst Ihr Euch wieder auf Einschränkungen einstellen.

Ab Montag wird die Konradstraße bis zur Paul-Jäkel-Straße halbseitig gesperrt. In Richtung Paul-Jäkel-Straße ist Einbahnstraße. Der 1. Bauabschnitt soll voraussichtlich bis 27. Juni dauern.

Am Montag starten in der Glösaer Straße zwischen Frankenberger Straße und Hausnummer 9/14 in Höhe Franz-Wiesner-Straße umfangreiche Bauarbeiten.

Auf der A4 kommt es auch in der kommenden Woche zu Einschränkungen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Von Montag bis Mittwoch kommt es jeweils von 8 bis 16 Uhr zwischen den A4-Anschlussstellen Hainichen und Frankenberg in beiden Richtungen wechselweise zur Reduzierung der zweiten Überholspur. Grund dafür sind Reinigungsarbeiten. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Spuren daran vorbeigeführt.

Am Montag und Dienstag kommt es jeweils von 8 bis 16 Uhr zur Reduzierung der Überholspur zwischen der A4-Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal und dem Autobahnkreuz Chemnitz in Fahrtrichtung Chemnitz. Grund dafür sind Markierungsarbeiten. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Fahrspuren an den Arbeiten vorbeigeführt.

Vom Montag bis Samstag kommt es nachts zwischen den A4-Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Chemnitz-Mitte in beiden Richtungen vereinzelt zu Fahrstreifenreduzierungen. Hier wird die Fahrbahn instand gesetzt. Der Verkehr wird in diesen Bereichen einspurig an der Maßnahme vorbeigeführt.

Von Mittwoch bis Freitag wird tagsüber zwischen den A4-Anschlussstellen Frankenberg und Chemnitz-Mitte in Fahrtrichtung Chemnitz die zweite Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Bodenuntersuchungen. Der Verkehr wird auf den verbleibenden Fahrstreifen an den Arbeiten vorbeigeführt.