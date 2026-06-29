Neue Baustelle im Erzgebirge: Staatsstraße ab Montag dicht

Eibenstock - Neue Baustelle im Erzgebirge ! Ab Montag starten die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S276 im Eibenstocker Ortsteil Carlsfeld.

Ab Montag wird die S276 in Carlsfeld voll gesperrt. (Symbolfoto) © 123RF/75tiks

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, werden zwischen der Morgenröther Straße und dem Ortsausgang in Richtung Wilzschhaus die Asphaltdeck‑ und Binderschicht komplett erneuert.

Während der Baumaßnahmen muss die S276 voll gesperrt werden.

Die Umleitung verläuft von Wildenthal in Richtung Wilzschhaus über die S275, weiter über Eibenstock zur B283 und dann nach Wilzschhaus. Carlsfeld ist aus Richtung Wildenthal bis zur Morgenröther Straße erreichbar.