Neue Baustelle im Erzgebirge: Staatsstraße ab Montag dicht
Eibenstock - Neue Baustelle im Erzgebirge! Ab Montag starten die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S276 im Eibenstocker Ortsteil Carlsfeld.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, werden zwischen der Morgenröther Straße und dem Ortsausgang in Richtung Wilzschhaus die Asphaltdeck‑ und Binderschicht komplett erneuert.
Während der Baumaßnahmen muss die S276 voll gesperrt werden.
Die Umleitung verläuft von Wildenthal in Richtung Wilzschhaus über die S275, weiter über Eibenstock zur B283 und dann nach Wilzschhaus. Carlsfeld ist aus Richtung Wildenthal bis zur Morgenröther Straße erreichbar.
Die Arbeiten sollen laut LASuV voraussichtlich bis zum 10. Juli abgeschlossen sein, die Gesamtkosten betragen circa 74.000 Euro.
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