Vollsperrung im Erzgebirge: Bundesstraße für zwei Wochen dicht

Die B283 zwischen Aue und Bockau muss für zwei Wochen voll gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Am 12. Februar starten die vorbereitenden Arbeiten zur Errichtung einer technischen Sicherung an einer Böschung der B283 am Ortseingang Bockau. Dies betrifft die Richtung aus Aue kommend, in der Nähe der Einmündung Muldentalsiedlung.

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) soll die aktuell bestehende Böschung durch einen Stahlbetonrandbalken auf einer Länge von insgesamt 193 Metern gesichert werden.

"Zusätzlich wird die Fahrbahn der Bundesstraße auf einer Gesamtlänge von rund 380 Metern erneuert", heißt es weiter.

Bis voraussichtlich 23. Februar muss die B283 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird aus Richtung Aue über die K9170 in Richtung Zschorlau und weiter über die S274 in Richtung Burkhardtsgrün/Wolfsgrün zurück zur B283 umgeleitet, in der Gegenrichtung analog dazu.

Bis voraussichtlich Mitte Mai kann der Verkehr auf der Bundesstraße dann wieder rollen. Von Mitte Mai bis voraussichtlich Mitte Juni wird eine halbseitige Sperrung nötig sein.

"Mit Beginn der Sommerferien bis Ende 2024 wird die B283 dann für die Vervollständigung der Bauleistungen voll gesperrt sein. Hier tritt wieder die oben beschriebene Umleitung in Kraft", so das LASuV weiter.