Vollsperrung im Erzgebirge: Staatsstraße wird saniert

Seiffen - In Seiffen ( Erzgebirge ) startet am Montag eine Baustelle auf der S213. Dazu ist eine Vollsperrung nötig.

Die Umleitung führt in Seiffen über die S213 nach Deutscheinsiedel, weiter über die S214 nach Deutschneudorf und von dort zurück zur S213 nach Seiffen. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet. Die S214 war zuvor als Umleitungsstrecke ausgebaut worden.

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten, die unter Vollsperrung der S213 durchgeführt werden.

Zwischen der Kreuzung S213 mit dem Schwartenbergweg und der Oberheidebergerstraße bis etwa in Höhe des Freilichtmuseums wird die Straße grundhaft ausgebaut.

Die S213 muss während der Arbeiten voll gesperrt werden.

Der erste Bauabschnitt von der Kreuzung S213/Schwartenbergweg/Oberheidelberger Straße bis zur Parkplatz-Zufahrt am "Haus des Gastes" ist vom 16. Juni bis 28. November geplant.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die verbliebene Strecke bis in Höhe des Freilichtmuseums. "Dieser Abschnitt soll nach der Winterpause witterungsabhängig ab März 2026 beginnen. Er ist in drei weitere Teilabschnitte eingeteilt und soll unter Vollsperrung bis Mitte 2027 realisiert werden", so das LASuV.

Die Gesamtbaumaßnahme soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein, die Kosten belaufen sich auf circa 5,2 Millionen Euro.