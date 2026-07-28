Wegen Erdrutsch-Gefahr: Sperrung der Staatsstraße im Erzgebirge aufgehoben

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Aus Sicherheitsgründen musste im April dieses Jahres die S222 am Schwarzen Teich bei Elterlein im Erzgebirge voll gesperrt werden. Wie geht es dort nun weiter?

Von Claudia Ziems

Elterlein - Aus Sicherheitsgründen musste Anfang April dieses Jahres die S222 am Schwarzen Teich zwischen Elterlein und Geyer im Erzgebirge voll gesperrt werden. Wie geht es dort nun weiter?

An einer Böschung wurde ein großer Riss entdeckt. Damit ist die sichere Befahrbarkeit der Staatsstraße nicht mehr gewährleistet.
An einer Böschung wurde ein großer Riss entdeckt. Damit ist die sichere Befahrbarkeit der Staatsstraße nicht mehr gewährleistet.  © Uwe Meinhold

Ein Plan zur Sicherung und Verstärkung des Staudamms steht. Dann wurden für die Umsetzung der Arbeiten Angebote bei geeigneten Unternehmen eingeholt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) gegenüber TAG24 mit.

Nachdem bei einer Kontrolle ein massiver Riss in der Böschung festgestellt wurde, war eine sofortige Vollsperrung der S222 nötig, da die sichere Befahrbarkeit der Staatsstraße nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Vorgesehen ist, dass die dem Teich abgewandte Böschung des Dammes über die gesamte Länge verstärkt und verbreitert wird. Das soll durch eine sogenannte "Auflastschüttung" passieren.

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Das aktuell nicht ausreichend stabile Bodenmaterial wird hier durch eine aufgeschüttete Schicht aus Bruchsteinen ersetzt. "Die höhere Auflast wirkt zum einen dem Auftrieb aus in den Damm eingeströmtem Wasser entgegen und sichert zum anderen die luftseitige Böschung vor Böschungsbrüchen", teilte das LASuV weiter mit.

Bis Mitte August muss die S222 voraussichtlich noch voll gesperrt bleiben.
Bis Mitte August muss die S222 voraussichtlich noch voll gesperrt bleiben.  © Uwe Meinhold
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Die Arbeiten begannen am 6. Juli.

Die Staatsstraße S222 zwischen Elterlein und Geyer ist seit dem 28. Juli wieder befahrbar. Die Umleitung entfällt. Der Verkehr kann nun, wie vor der Vollsperrung, einspurig mit Ampelregelung. In den kommenden Tagen erfolgen noch einige Restarbeiten.

Erstmeldung: 21. Mai, 13.49 Uhr, zuletzt aktualisiert: 28. Juli, 19.57 Uhr

Titelfoto: Uwe Meinhold

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