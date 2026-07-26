Neue Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird gesperrt
Chemnitz - In Chemnitz kommen in der neuen Woche zahlreiche neue Sperrungen dazu. Wir sagen Euch, wo Baustellen für Einschränkungen sorgen.
Noch bis 14. August bleibt die Hilbersdorfer Straße zwischen Klarastraße und Margaretenstraße teilweise gesperrt.
Auf der Rudolf-Krahl-Straße startet am Montag zwischen Hausnummer 73 und 85 der zweite Bauabschnitt. Hier ist voll gesperrt, die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Beyerstraße - Paul-Jäkel-Straße - Ammonstraße - Flemmingstraße. Bis 30. Oktober sollen die Arbeiten hier dauern.
Ebenfalls voll gesperrt wird von Montag bis Freitag die Einsiedler Hauptstraße in Höhe Hausnummer 57. Umleitung: Berbisdorfer Straße - Annaberger Straße - Marienberger Straße - Erfenschlager Straße.
Auch die Zschopauer Straße wird ab Montag voll gesperrt. Konkret betrifft es den Bereich zwischen Hausnummer 347a und 351a. Bis 7. August sollen die Arbeiten hier dauern.
Teilweise gesperrt wird die Barbarossastraße in Höhe Hausnummer 53 ab Montag. Das Ganze soll hier bis 7. August dauern.
Auf der Leipziger Straße zwischen Altendorfer Straße und Glauchauer Straße kommt es von Montag bis Mittwoch zu einer Verkehrsraumeinschränkung.
Sperrungen auf Wittgensdorfer Straße und Südring
Teilweise gesperrt wird ab Montag die Frankenberger Straße zwischen Hohlweg und Zeißstraße. Die Arbeiten zum Breitbandausbau im 3. Bauabschnitt sollen bis 4. August dauern.
Einschränkungen gibt es ebenfalls ab Montag stadteinwärts auf der Stollberger Straße zwischen An der Kolonie und Am Heiteren Blick. Hier finden bis 14. August Gleisbauarbeiten statt.
Von Dienstag bis Freitag wird die Dresdner Straße zwischen Hausnummer 68 und 80 teilweise gesperrt.
Am Dienstag wird die Wittgensdorfer Straße zwischen Bornaer Straße und Auerswalder Straße aufgrund von Baumschneidearbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird über: Bornaer Straße - Leipziger Straße - Obere Hauptstraße - Chemnitzer Straße - Wittgensdorfer Straße umgeleitet.
Der Südring wird ab Mittwoch zwischen Annaberger Straße und Thalheimer Straße teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten bis zum 14. August. Die bestehende Überfahrt wird erweitert.
Ebenfalls ab Mittwoch wird die Zwickauer Straße in Höhe Hausnummer 116 teilweise gesperrt. Bis Freitag sollen die Arbeiten hier dauern.
Titelfoto: Maik Börner