Neue Baustellen in Chemnitz: Auf diesen Straßen wird gesperrt

Chemnitz - In Chemnitz kommen in der neuen Woche zahlreiche neue Sperrungen dazu. Wir sagen Euch, wo Baustellen für Einschränkungen sorgen.

Das Bauvorhaben auf der Rudolf-Krahl-Straße geht in den zweiten Abschnitt. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Noch bis 14. August bleibt die Hilbersdorfer Straße zwischen Klarastraße und Margaretenstraße teilweise gesperrt.

Auf der Rudolf-Krahl-Straße startet am Montag zwischen Hausnummer 73 und 85 der zweite Bauabschnitt. Hier ist voll gesperrt, die Umleitung führt über: Limbacher Straße - Beyerstraße - Paul-Jäkel-Straße - Ammonstraße - Flemmingstraße. Bis 30. Oktober sollen die Arbeiten hier dauern.

Ebenfalls voll gesperrt wird von Montag bis Freitag die Einsiedler Hauptstraße in Höhe Hausnummer 57. Umleitung: Berbisdorfer Straße - Annaberger Straße - Marienberger Straße - Erfenschlager Straße.

Auch die Zschopauer Straße wird ab Montag voll gesperrt. Konkret betrifft es den Bereich zwischen Hausnummer 347a und 351a. Bis 7. August sollen die Arbeiten hier dauern.

Teilweise gesperrt wird die Barbarossastraße in Höhe Hausnummer 53 ab Montag. Das Ganze soll hier bis 7. August dauern.

Auf der Leipziger Straße zwischen Altendorfer Straße und Glauchauer Straße kommt es von Montag bis Mittwoch zu einer Verkehrsraumeinschränkung.