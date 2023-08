Wegen Gleisbauarbeiten! Neue Einschränkungen im Chemnitzer Zentrum

Chemnitz - Keine Entspannung auf den Straßen in Chemnitz ! Im Zentrum erwarten Euch in der kommenden Woche neue Einschränkungen.

Wegen Gleisbauarbeiten kommt es in Chemnitz in der kommenden Woche zu Einschränkungen im Bereich Bahnhofstraße/Reitbahnstraße. © Maik Börner

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) am heutigen Donnerstag mitteilte, kommt es ab Montag, 8 Uhr, zu einer Sperrung im Bereich der Bahnhofstraße/Reitbahnstraße.

Grund sind sogenannte "Weichenrevisionsarbeiten", die bis voraussichtlich Freitag, 18.30 Uhr andauern sollen.

Die Baumaßnahme erfolgt in drei Abschnitten, täglich jeweils von circa 8 Uhr bis 18.30 Uhr.

Durch die gleisbaubedingte Sperrung kommt es für den restlichen Verkehr ebenfalls zu Einschränkungen in den Fahrspuren. Ihr solltet hier also in der kommenden Woche Geduld mitbringen.

Die Linien 2, 3, 5 und 62, 72 der CVAG werden umgeleitet.