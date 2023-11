Beliebtes Chemnitzer Wasserspiel ist zurück: Bärenbrunnen enthüllt

"Das Wasserspiel mit den drei Bären entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einem beliebten Chemnitzer Original. Die Bärenplastik galt als künstlerisch so wertvoll, dass sie 1917 im Ersten Weltkrieg und 1940 im Zweiten Weltkrieg nicht für die Metallspende eingeschmolzen wurde", berichtet ein Stadtsprecher.

Durch den Chemnitzer Verschönerungsverein und dank der finanziellen Unterstützung von Farbdirektor Bruno Salzer kam der Brunnen nach Chemnitz und stand bis 1960 an der Brückenstraße Ecke Königsstraße (heute: Straße der Nationen).

Die Plastik der Bärenkinder stammte ursprünglich vom Dresdner Bildhauer Otto Pilz (1876 bis 1934). Sie war 1914 als Ensemble mit einem Becken aus Muschelkalk als Zierbrunnen auf der Internationalen Baufachausstellung in Leipzig zum ersten Mal öffentlich zu sehen.

Um Punkt 13 Uhr war es so weit, da enthüllte Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne) zusammen mit Künstler Jochen Müller (64) und Initiator Sandro Schmalfuß (45) sowie vielen Projektbeteiligten den neuen Brunnen im Getreidemarkt/Börnichsgasse.

Die drei Bärenkinder sind zurück in Chemnitz. © Maik Börner

Um 1960 bekam der Brunnen nicht nur ein neues Becken aus Porphyr, sondern auch einen neuen Standort am sogenannten Sporthochhaus in der Theaterstraße. 2000 wurde die Bärenplastik gestohlen. Die Schale und Stele wurden nach dem Diebstahl abgebaut und eingelagert.

Seit fast zehn Jahren engagiert sich Sandro Schmalfuß für den Wiederaufbau des beliebten Brunnens. Mithilfe von Schmalfilmaufnahmen und detaillierter Fotos konnte die Plastik schließlich neu modelliert werden. Möglich war das durch die Unterstützung vieler Spender, unter anderem leistete auch Schubert & Salzer einen großzügigen Beitrag dazu.

Der Quedlinburger Metallbildhauer Jochen Müller fertigte die Plastik neu, die dann in Marienbad gegossen wurde. Am neuen Standort am Getreidemarkt ist auch ein Raum für die Brunnentechnik entstanden.

Das Unternehmen REWE sponsert den Betrieb des Bärenbrunnens.