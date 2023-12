Bewegung nach Weihnachten? Schöne Wanderrouten in Chemnitz, Erzgebirge und Co.

Weihnachtsplätzchen, Stollen, Lebkuchen, Gans und Klöße ... Die Advents- und Weihnachtszeit hält viele Leckereien bereit, die schnell zu ein paar Kilo mehr auf der Waage führen. Da tut ein bisschen Bewegung gut! In Chemnitz, im Erzgebirge und im Vogtland gibt es einige schöne Plätze zu entdecken, die gerade im Winter zu Spaziergängen oder Wanderungen einladen. Wir haben ein paar Vorschläge für Euch!

Der Küchwald-Park bietet den Chemnitzern schon seit über 130 Jahren Erholung und Freizeitspaß. Der Spaziergang startet an der Leipziger Straße, unterhalb des Eissportstadions. Dem Weg folgen bis zum Cottaweg. Diesem folgt man in direkter Linie bis zum Schullandheim. Unterwegs kommt man hinter den Tennisplätzen und der Küchwaldbühne vorbei.

Beim Schullandheim rechts halten, bis man zum Küchwaldring kommt. Hier sieht man gleich noch zwei weitere Sehenswürdigkeiten des Parks: die Lok- und Wagenhalle der Parkeisenbahn und das Kosmonautenzentrum "Siegmund Jähn".

An der Küchwaldstraße verlässt man den Park und läuft geradeaus bis zur Salzstraße und dann den Schloßberg hinab ins Kneipen-Viertel. Am Schloßteich geht es bis zur Hechlerstraße. Dort kann man entweder an der Straße entlang wieder auf den Berg laufen oder über die Stufen. Durch das Wohnviertel geht es zurück zum Küchwald.

Wer mag, kann den Spaziergang noch ein bisschen ausdehnen und eine Runde um den Schloßteich und über die Schloßteichinsel laufen.