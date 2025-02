Fuß vom Gas! Hier stehen vom 10. bis 14. Februar Blitzer in und um Chemnitz

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz und Umgebung auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

An diesen Straßen kontrolliert die Polizei in Chemnitz, im Erzgebirge und in Mittelsachsen!



Montag, 10. Februar:



Chemnitz-Klaffenbach, Annaberger Straße

Bärenstein, Annaberger Straße (B95)

Dienstag, 11. Februar:

Chemnitz, Lützowstraße

S209, zwischen Lichtenberg und Mulda

Mittwoch, 12. Februar:

Chemnitz, Flemmingstraße

Zwönitz, Dittersdorfer Straße

Donnerstag, 13. Februar:

Chemnitz, Pfarrhübel

Burkhardtsdorf, OT Kemtau, Zwönitztalstraße (B180)

Freitag, 14. Februar: