Fuß vom Gas! Hier stehen vom 13. bis 17. April Blitzer in Chemnitz
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Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Markersdorfer Straße
- Hoffmannstraße
- Rudolf-Liebold-Straße
- Dresdner Straße
- Pelzmühlenstraße
- Limbacher Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa