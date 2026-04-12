12.04.2026 07:17 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 13. bis 17. April Blitzer in Chemnitz

753 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas! Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Oberfrohnaer Straße

Markersdorfer Straße

Hoffmannstraße

Rudolf-Liebold-Straße

Dresdner Straße

Pelzmühlenstraße

Limbacher Straße Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt. Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa