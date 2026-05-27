Plötzlich Tempo 30! Blitzer-Alarm auf dieser Straße in Chemnitz

Chemnitz - Autofahrer, aufgepasst: Am Wochenende gilt auf einem Teil der Theaterstraße in Chemnitz Tempo 30. Grund dafür ist das Hutfestival . Besucher sollen durch die Geschwindigkeitsreduzierung geschützt werden. Damit sich die Autofahrer auch an die 30 km/h halten, kündigt die Stadt Kontrollen an.

Auf der Theaterstraße in Chemnitz müssen Autofahrer am Wochenende besonders langsam fahren - wegen des Hutfestivals gilt hier zu bestimmten Zeiten Tempo 30. © Ralph Kunz

Von Freitag bis Samstag gilt auf der Theaterstraße zwischen der Kaßbergauffahrt und der Hartmannstraße Tempo 30. Das ordnete das Verkehrs- und Tiefbauamt an.

Tempo 30 gilt dort zu folgenden Zeiten:

Freitag, 29. Mai, von 15 bis 23 Uhr

Samstag, 30. Mai, von 11 bis 23 Uhr

Sonntag, 31. Mai, von 11 bis 19 Uhr

"Um die angeordnete Höchstgeschwindigkeit durchzusetzen sowie die Besucherströme im Umfeld der Veranstaltungsflächen zu sichern, führt die Stadt Chemnitz in diesem Bereich Geschwindigkeitskontrollen durch", teilte das Rathaus mit.

Heißt im Klartext: Blitzer-Alarm auf der Theaterstraße! Autofahrer sollten sich unbedingt an die vorgeschriebenen 30 km/h halten - sonst wird's teuer.

Um Raser zu ertappen, wird der bunte, mit Kinderbildern gestaltete Superblitzer auf der Theaterstraße (Fahrtrichtung Hartmannstraße, in Höhe der Zufahrt Webergasse) aufgestellt. Der mobile Blitzer soll mit seiner Aufmachung zudem auf den Schutz besonders gefährdeter Verkehrsteilnehmer aufmerksam machen.