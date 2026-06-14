14.06.2026 07:46 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 15. bis 19. Juni Blitzer in Chemnitz

255 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas! Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Oberfrohnaer Straße

Markersdorfer Straße

Neukirchner Straße

im Bereich der Oberen Luisenschule

Augustusburger Straße

Zschopauer Straße

Chemnitzer Straße (Wittgensdorf) Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt. Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa