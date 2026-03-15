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Fuß vom Gas! Hier stehen vom 16. bis 20. März Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Rosmarinstraße
- Neukirchner Straße
- Jagdschänkenstraße
- Schulstraße
- Pelzmühlenstraße
- Gottfried-Keller-Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa