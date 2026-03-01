Fuß vom Gas! Hier stehen vom 2. bis 6. März Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
Oberfrohnaer Straße
Pflockenstraße
Adalbert-Stifter-Weg/Huttenstraße
Emilienstraße
Erfenschlager Straße
Bernhardstraße
Hauptstraße (Euba)
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa