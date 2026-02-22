980
Fuß vom Gas! Hier stehen vom 23. bis 27. Februar Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Hoffmannstraße
- Neukirchner Straße
- Emilienstraße
- Obere Luisenschule
- Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
