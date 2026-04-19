19.04.2026 06:33 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 20. bis 24. April Blitzer in Chemnitz

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Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas! Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa Auf diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Oberfrohnaer Straße

Walter-Klippel-Straße

Limbacher Straße

Gottfried-Keller-Straße

Waldenburger Straße

Chemnitzer Straße

Emilienstraße Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt. Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa