Fuß vom Gas! Hier stehen vom 22. bis 26. Januar Blitzer in und um Chemnitz

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz und Umgebung auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, in Chemnitz wird wieder geblitzt! (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

An diesen Straßen kontrolliert die Polizei in Chemnitz, im Erzgebirge und in Mittelsachsen!



Montag, 22. Januar:



Chemnitz, Nestlerstraße

Wechselburg, B107, Einmündung Zschoppelshain

Dienstag, 23. Januar:

Chemnitz, Fürstenstraße

Stollberg, OT Gablenz, August-Bebel-Straße (B169)

Mittwoch, 24. Januar:

Chemnitz, Pappelstraße

Neukirchen, Chemnitzer Straße

Donnerstag, 25. Januar:

Chemnitz, Riedstraße

Breitenbrunn, Alter Schulweg

Freitag, 26. Januar: