Fuß vom Gas! Hier stehen vom 9. bis 13. Februar Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Markersdorfer Straße
- Adalbert-Stifter-Weg/Huttenstraße
- Kirchweg
- Schmidt-Rottluff-Straße
- Glösaer Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
