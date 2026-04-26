Fuß vom Gas! Hier stehen vom 27. April bis 1. Mai Blitzer in Chemnitz
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Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Klaffenbacher Hauptstraße
- Oberfrohnaer Straße
- Obere Luisenschule
- Altenhainer Dorfstraße
- An der Dresdner Bahnlinie
- Stelzendorfer Straße
- Neukirchner Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa