26.04.2026 07:35 Fuß vom Gas! Hier stehen vom 27. April bis 1. Mai Blitzer in Chemnitz

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Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas! Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Klaffenbacher Hauptstraße

Oberfrohnaer Straße

Obere Luisenschule

Altenhainer Dorfstraße

An der Dresdner Bahnlinie

Stelzendorfer Straße

Neukirchner Straße Die Polizeidirektion Chemnitz gibt aktuell keine Blitztipps mehr bekannt. Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa