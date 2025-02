Hier steht ab morgen ein neuer Superblitzer in Sachsen

Hartmannsdorf - Fuß vom Gas, sonst kann's teuer werden! Ab Donnerstag wird in Hartmannsdorf bei Kirchberg (Landkreis Zwickau ) ein neuer mobiler Blitzer aufgestellt.

Die sogenannten "Enforcement Trailer" werden bereits unter anderem in Chemnitz erfolgreich eingesetzt. © Maik Börner

Wie der Landkreis Zwickau mitteilte, wurde ein sogenannter "Enforcement Trailer" beschafft, der einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit an Unfallschwerpunkten leisten soll.

Das teilstationäre Messgerät zur Geschwindigkeitsüberwachung hat seinen ersten Einsatz im Bereich der Kita Hartmannsdorf in der Rothenkirchener Straße 41.

Das Gerät der Firma VITRONIC ähnelt einem Auto-Anhänger und kann flexibel an unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden, insbesondere an Unfallschwerpunkten oder besonders gefährdeten Stellen wie etwa in der Nähe von Kindergärten und Schulen.

"Dadurch kann die Geschwindigkeitsüberwachung gezielt an Orten erfolgen, an denen die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besonders wichtig ist", heißt es weiter.