Chemnitz: Hier stehen Plattenfans für uralte Scheiben Schlange

Chemnitz - Sie ist rund, meist schwarz und hat Rillen: die Vinylschallplatte. Am Samstag wurde dem Tonträger zu Ehren der 17. "Record Store Day" gefeiert mit exklusiven Releases. Dies sorgte auch beim Underworld Record Store in Chemnitz für einen Ansturm.

Plattenliebhaber suchten am Samstag zum "Record Store Day" ihre Vinyl-Schätze. © Maik Börner

Schon eine Stunde vor Ladenöffnung bildete sich an der Hartmannstraße eine Schlange. Das Ziel: eine der exklusiven Veröffentlichungen ergattern! Denn das "schwarze Gold" ist an diesem Tag nur in den Plattenläden verfügbar, ohne Onlineverkauf. Das Motto heißt: "First come first serve" (Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient).

Rentner Roland Jahn (67) aus Oberlungwitz ist seit den 1970er-Jahren Fan der Rolling Stones. Seit 1982 sammelt er Platten der Band. "In meiner Sammlung befinden sich insgesamt 1673 Schallplatten der Rolling Stones", so Jahn. Drei weitere kann er nun seiner Sammlung hinzufügen. Zwei Alben der Rock-Legenden und ein Soloalbum von Charlie Watts hat er sich gekauft, die an diesem Tag veröffentlicht wurden.

Auch Sebastian Schwerdt (41) und Steffen Haupt (37) aus Chemnitz stellten sich in der Schlange an und haben ihre Platten bekommen: Alben von Pearl Jam und Dead By Sunrise landeten bei ihnen in der Einkaufstüte.

"Ich bin jedes Jahr bei diesem Tag dabei. Auch mit dem Nachwuchs bin ich oft hier und schaue nach Märchenplatten", sagt Schwerdt.