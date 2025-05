25.05.2025 06:21 Acht Tipps gegen Langeweile in Chemnitz und Umgebung

Am Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben. Also schnappt Euch Eure Liebsten und ab raus vor die Tür.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Keine Zeit für Langeweile! Am Sonntag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben. Also schnappt Euch Eure Liebsten und ab raus vor die Tür. Musik am Flugplatz Jahnsdorf - Unter dem Motto "SkyBeat Open Air" wird es musikalisch auf dem Verkehrslandeplatz Jahnsdorf (Wilhermsdorfer Straße 43). Von 14 bis 20 Uhr könnt Ihr hier bei spannender Flugplatz-Atmosphäre entspannter Musik von verschiedenen DJs unterschiedlicher Musikrichtungen lauschen. Der Eintritt ist frei. Coole DJ-Beats gibt es am Sonntag auf dem Verkehrslandeplatz Jahnsdorf. (Symbolfoto) © 123RF/ra2studio The Queen Symphony Chemnitz - Die größten Hits der legendären Band "Queen" gepaart mit einem großen Sinfonieorchester könnt Ihr am Sonntagabend bei "The Queen Symphony" im Kraftverkehr Chemnitz (Frauenhofer Straße 60) erleben. Dabei wird sich die Musik nicht an einer klassischen Sinfonie orientieren, sondern präsentiert sich viel mehr als eine Suite, die Elemente aus Klassik und Rock vereint. Los geht's um 18 Uhr. Tickets gibt es ab 25 Euro, ermäßigt ab 22,50 Euro. Ein Abend für jeden Queen-Fan bietet "The Queen Symphony" im Kraftverkehr. © PR Rodelspaß beim Wurzelrudi Eibenstock - Die Erlebniswelt in Eibenstock (Lohgasse 1) ist ein großartiges Ausflugsziel für die ganze Familie. Dort erwartet Euch unter anderem die längste Allwetterbobbahn in Sachsen, XXL-Dreiräder, ein Irrgarten und vieles mehr. Geöffnet hat die Erlebniswelt von 9.30 bis 18 Uhr. Eine Fahrt mit der Bobbahn kostet 3,60 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Der Irrgarten gehört zu den Highlights beim Wurzelrudi. © Erlebniswelt Wurzelrudi/PR Prinzenraub Hartenstein - Im Museum Burg Stein (Stein 1) findet aktuell die Sonderausstellung "Der Sächsische Prinzenraub im erzgebirgischen Hartenstein" statt. Dort erfahrt Ihr alles über den sächsischen Prinzenraub, Junker Kunz von Kaufungen und mehr. Dabei entdeckt Ihr auch Originalkostüme, Bilder und Zeitdokumente der Prinzenraub-Festspiele der 1950/60er-Jahre. Das Museum bietet um 13, 14, 15 und 16 Uhr Führungen ohne Anmeldungen an. Der Besuch ist nur mit Führung möglich. Der Eintritt kostet 6 Euro für Erwachsene, 4 Euro ermäßigt, Kinder haben bis zum Schuleintritt freien Eintritt. Traktorentreffen Crimmitschau - Enthusiasten der Traktorengeschichte haben in unzähligen Stunden schrottreife Zugmaschinen zu Glanzstücken aufgepäppelt und stellen sich am Sonntag beim Traktorentreffen den staunenden Blicken von Besuchern und Oldtimerfreunden. Von 10 bis 17 Uhr sind sie im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain in Crimmitschau (Am Schloss 7) zu bewundern. Um 15 Uhr gibt's eine Sternfahrt der Traktoren durchs Dorf. Der Eintritt kostet 7 Euro, Kinder (von 6 bis 15 Jahren) zahlen 5 Euro. Am Sonntag treffen sich zahlreiche Traktorenfans in Crimmitschau. (Symbolfoto) © imago/BildFunkMV Gartenlust und Lebensart Waldenburg - Am Sonntag kommen Gartenfreunde von 10 bis 18 Uhr im Grünfelder Park in Waldenburg beim Kräuter- und Pflanzenmarkt "Basilikum 2025" auf ihre Kosten. Rund 75 Händler sind zwischen dem Teehaus und dem Badehaus zum Gartenfest vor Ort und präsentieren allerlei an vielfältigen und außergewöhnlichen Pflanzen und Dekoratives für die Gartensaison. In Waldenburg dreht sich am Sonntag alles um die Pflanzen. (Symbolfoto) © 123rf/franz12 Industrie.Kultur.Rallye Glauchau - Auf "Industrie.Kultur.Rallye" geht's um 13 Uhr in Glauchau. Ausgerüstet mit GPS-Gerät und Roadbook müssen vom Startpunkt am Museum Schloss Hinterglauchau (Schlossplatz 5a) Rätsel gelöst und Punkte gesammelt werden. Das Angebot ist für Gruppen und Familien mit Kindern ab 14 Jahren gedacht. Die Teilnahme ist am Sonntag kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Meldet Euch am besten im Vorfeld unter folgender Telefonnummer an: 03763/77 75 80. Mit GPS auf Schatzsuche. (Symbolfoto) © 123rf/estradaanton Inklusives Familienfest Plauen - In der Plauener Innenstadt wird am Sonntag ab 14 Uhr das inklusive Familienfest gefeiert. Von der Johanniskirche über die Bleichstraße entlang der Weberhäuser bis zum Malzhaus und dem Erich-Ohser-Haus findet Ihr zahlreiche Mitmach-Stände, um Euch sportlich, künstlerisch oder kreativ auszutoben und zu spielen. TAG24 wünscht Euch einen verspielten Sonntag!

