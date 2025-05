Heute noch nichts vor? Wir haben neun Ausflugstipps für Euch

Chemnitz - Von der Museumsnacht bis zum Frühlingseislaufen gibt es am Samstag in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Chemnitz - Die diesjähriger Chemnitzer Museumsnacht steht unter dem Motto "United!" (dt.: vereint) und lädt Euch ab 18 Uhr zu einem vielfältigen Programm ein. Insgesamt 31 Museen, Archive und elf Galerien präsentieren sich in ihrer Vielfalt.

Das alles findet im Garagenhof in der Turnstraße (Reichenhainer Straße 5) statt. Der Eintritt ist frei.

Chemnitz - Mit ihren 85 Jahren ist sie die Älteste im Business: DJ Vika kommt am Samstag, um 19.30 Uhr, zum Abschluss der Europawoche nach Chemnitz.

Das vollständige Programm zum TUCtag findet Ihr in der Programmliste der TU .

Chemnitz - Die Technische Universität Chemnitz lädt zum Tag der offenen Tür. Ab 14 Uhr finden am Campus Reichenhainer Straße verschiedene Veranstaltungen statt, um die Uni zu entdecken. Aber es gibt auch viel zum Mitmachen und Staunen.

Das Berliner Kriminaltheater spielt am Samstag um 19.30 Uhr im König Albert Theater Bad Elster (Theaterplatz 1) Sebastian Fitzeks (53) Psychothriller "Die Therapie".

Plauen - Im Club Illusion Plauen (Oberer Steinweg 12) steigt ab 20 Uhr eine "MAMAGEHTTANZEN" -Party und es wird gemeinsam (nur Frauen!) in den Muttertag hineingefeiert.

Zwickau - Nils Strassburg erweckt um 20 Uhr in der Stadthalle Zwickau (Bergmannstraße 1) mit "The Musical Story of ELVIS" die Legende zum Leben und bringt den Sound, das Lebensgefühl und die Ekstase für den King und seine Musik auf die Bühne, ganz im Stil seiner sagenumwobenen Las Vegas Shows.

Strassburg macht das Elvis-Erlebnis mit seiner Stimme, dem richtigen Hüftschwung und den Kostümen zusammen mit dem zehnköpfigen Orchester zu einer kraftvollen und leidenschaftlichen musikalischen Tribute-Reise durch die Zeit.

Der Eintritt kostet ab 49,90 Euro.