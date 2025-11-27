Nach 20 Jahren: Dieser Weihnachtsmarkt verabschiedet sich aus Chemnitz

Chemnitz - Vom Geheimtipp zum Top-Anziehungspunkt, doch nach 20 Jahren ist nun Schluss. Der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Chemnitz gehört ab nächstem Jahr der Vergangenheit an.

Organisator Henri Bibow (63) blickt auf schöne 20 Jahre Mittelalter-Weihnachtsmarkt zurück. © Kristin Schmidt

Mit 25 historischen Ständen, Herrenhuter Sternen, zahlreichen Fahnen und einem Wochenend-Programm aus Livemusik und Feuergaukelei begeisterte der Mittelalter-Weihnachtsmarkt in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher.

Doch nun hat die Stadtverwaltung Chemnitz die Veranstaltungsfläche auf der Inneren Klosterstraße und dem Jakobikirchhof geteilt und in zwei Paketen öffentlich ausgeschrieben. Dabei war zuvor der beliebte Markt im Bereich des Jakobikirchhofs und auf einem etwa 50 Meter langen Teilstück der Inneren Klosterstraße vertreten.

Bitter für die Organisatoren des Mittelalter-Weihnachtsmarktes: Wie Henri Bibow (63), Chef der Torgauer Mittelalter-Agentur "Sündenfrei", mitteilte, würde die nun wesentlich kleinere Fläche für die Finanzierung der geforderten Aufgaben von Marktgestaltung, Bühnenprogramm, Handwerk, Sicherheit, GEMA und städtischen Gebühren nicht ausreichen.

"Wir hätten nur etwa die Hälfte unserer Stände unterbekommen", erklärte der Agenturchef, "da mussten wir die Ausschreibung schweren Herzens absagen."