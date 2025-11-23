Vom Sportsonntag bis zum Wichtelmarkt: Das gibt's heute zu erleben

Keine Idee für Euren Sonntag? Wir können Abhilfe verschaffen. Mit diesen sechs Ausflugszielen in Chemnitz und Umgebung wird Euch sicher nicht langweilig.

Von Sarah Fuchs

Niners Chemnitz vs. Alba Berlin

Chemnitz - Rasante Action, spektakuläre Treffer, grandiose Stimmung und Höchstspannung bis zur letzten Sekunde. All das verspricht das Heimspiel der Niners gegen die Gäste aus Berlin. Los geht's um 18 Uhr in der Messe Chemnitz (Messeplatz 1). Lasst Euch mitreißen von der heißen Stimmung und pusht die Niners zum Sieg. Direkt am Spielfeldrand gibt es noch Tickets für 85 Euro.

Kevin Yebo (29) und seine Mannschaft erwartet mit Alba Berlin ein starker Gegner. © Hendrik Schmidt/dpa

Offener Sportsonntag

Chemnitz - Am Vormittag könnt Ihr beim "Offenen Sportsonntag" auch selbst sportlich aktiv werden und Euch an unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten ausprobieren. Die Turnhalle der Unteren Luisenschule (Fritz-Matschke-Straße 21) hat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Sporthalle des Berufsschulzentrums für Wirtschaft 1 (Lutherstraße 2) hat von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Sporthalle der Dr. Salvador-Allende-Grundschule (Straße Usti nad Labem 279) hat ebenfalls von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich. Bringt bitte für Eure Kinder Turnschuhe, bewegungsfreundliche Kleidung und eine Trinkflasche mit.

Sportlich geht's beim "Offenen Sportsonntag" zu. (Symbolfoto) © 123RF/gekaskr

Afrikanische Erzählung

Chemnitz - Was wisst Ihr eigentlich über den Kontinent Afrika? Auf jeden Fall birgt er einen riesigen Geschichtenschatz. So auch die Erzählung vom "Hasenschwänzchen". Als ein Hase sein Leben gerade noch vor scharfen Hunden retten kann, beißen die ihm sein Schwänzchen ab. Und nun ist es ausgerechnet eine, die zum Fürchten aussieht, nämlich eine Teufelin, die ihm Trost und Hilfe bietet. Jan Deicke liest und musiziert die Geschichte am Sonntag um 14 Uhr im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz (Stefan-Heym-Platz 1). Zu zahlen ist 1 Euro zuzüglich des Eintritts in die Sonderausstellung "Planet Africa" (4 Euro, ermäßigt 3 Euro, unter 17 Jahren ist der Eintritt frei).

Jan Deicke liest und musiziert die Geschichte vom "Hasenschwänzchen". © Katja Wagner/Smac

"Der Tod" auf Tour

Zwickau - Richtig gelesen: "Der Tod" tourt! Sein "Best-of 13 Jahre Death-Comedy" bringt "Der Tod" am Sonntag um 19.30 Uhr mit ins Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau (Leipziger Straße 182). So lange tourt der Sensenmann persönlich schon durch Deutschland. Er spricht über Radieschen von unten, die Tücken der deutschen Friedhofsverordnung und den Urlaub im Aufpust-Sarg. Die Tickets kosten ab 32 Euro.

"Der Tod" ist auf Comedy-Tour und macht auch einen Halt in Zwickau. © Der Tod/PR

Wichtelmarkt

Oelsnitz/V. - Noch am heutigen Sonntag erwartet Euch im Rittergut Planschwitz (Kirchpöhlweg 1 bis 3) der wunderschöne und beliebte Wichtelmarkt. Bewundert regionale vogtländische Handwerkskunst und lasst Euch dabei einen Glühwein, eine Roster oder allerhand andere kulinarische Spezialitäten schmecken. Auch für die Kinder gibt es ein buntes Programm mit einer Wichtelwerkstatt, Bastelecke und Ponyreiten. Der Markt ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Leckeren Glühwein gibt es auch beim Wichtelmarkt in Oelsnitz. (Symbolfoto) © 123RF/melnyk58

Kunsthandwerkermarkt