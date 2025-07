Neun Ideen für Euren Sommer-Samstag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Nicht mit uns. Wir haben wieder neun abwechslungsreiche Ausflugstipps in Chemnitz und Umgebung für Euch zusammengestellt, bei denen sicher für jeden etwas dabei ist.

Chemnitz - Im Kraftwerk Chemnitz (Kaßbergstraße 36) findet am Samstag der " Tanabata-Ball " statt - ein Tanzabend für alle Anime- und Mangafans, die sich dafür in ihre prunkvollen Kostüme schmeißen dürfen.

Am Abend geht es dann musikalisch mit Bianca Hauert weiter. Die Singer-Songwriterin aus Frankfurt singt von Freuden, Ängsten und Situationen mitten aus dem Leben .

Chemnitz - Im Stadthallenpark Chemnitz könnt Ihr Euch am Samstag im Rahmen des Parksommers im "Fundamental Yoga" ausprobieren. Dabei liegt der Fokus auf einer sicheren und präzisen Ausführung. Der Kurs ist sowohl für Anfänger als auch erfahrene Yogis geeignet.

Am Sonntag steht dann Ben Zucker ab 19.30 Uhr auf der Bühne und vereint auf seiner "Draußen"-Tour wieder treibende Beats aus Rock, Pop und Schlager. Tickets gibt es ab 69,90 Euro.

Am Samstagabend dürfen sich die Besucher auf BAP freuen, die an diesem Abend keinen Song spielen, der jünger als 40 Jahre ist. Tickets gibt es ab 67,40 Euro.

Chemnitz - Am Freitag begeisterte bereits "Gestört aber geil" vor der wunderschönen Konzertkulisse im Hof vom Wasserschloss Klaffenbach (Wasserschlossweg 6).

Chemnitz - Im Fresstheater (Eislebener Straße 8) gibt's am Samstagabend " Leichenschmaus im Schützenhaus ". Während Ihr Euch von der Komödie von Andreas Zwiegler unterhalten lässt, erwartet Euch ein schmackhaftes Drei-Gänge-Menü.

Zwickau - Nach einer Auszeit ist Johannes Oerding (43) wieder zurück auf der Bühne und stoppt bei seiner "Sommer Open Air 2025"-Tour auch in Zwickau auf der Freilichtbühne am Schwanenteich.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. So könnt Ihr eine schöne Zeit mit Euren Freunden verbringen, dabei leckeres Essen schlemmen, mit Cocktails anstoßen und der Musik lauschen.

Chemnitz - Am Samstag verwandelt sich die Innere Klosterstraße und der Jakobikirchplatz wieder zum " City Jazz & Friends ", eine Genuss- und Klangmeile. Euch erwartet ein musikalisches Spektrum von Jazz über Akustik-Pop und Latin bis hin zu Bossa Nova und Soul.

Lichtenstein - Auch die Miniwelt in Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) hat sich etwas für die Sommerferien einfallen lassen. Doch was genau, müsst Ihr selbst entdecken. Packt also Euren Picknickkorb ein und macht Euch auf eine Reise um die Welt und unter die Sternenkuppel.

Der Park hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene ab 16 Jahren 14,50 Euro und für Kinder ab 5 Jahren 10 Euro. Familien zahlen 43 Euro.