Sieben Ausflugstipps für Euren Sonnen-Sonntag in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Zum " Tag der Inklusion " lädt auch das Jutta Müller Eissportzentrum (Wittgensdorfer Straße 2a) ein. Etwa 20 Vereine, Verbände und Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen sind an diesem Tag am Eissportzentrum vertreten und präsentieren ihre Angebote rund um das Thema Inklusion und Teilhabe.

Chemnitz - Über 300 kunstvoll bemalte Enten liefern sich am Sonntag wieder ein Rennen beim 3. Würschnitzthaler Entenrennen auf der Würschnitz am Wasserschloss Klaffenbach.

Hartenstein - An einem der bedeutendsten Schauplätze des Uranerzbergbaus in Deutschland öffnet das Maschinenhaus als technisches Denkmal am Schacht 371 in Hartenstein (Talstraße 7) erstmals seine Tore für Publikum.

Zwischen Generatoren, Fördermaschine und Teufenanzeiger beleuchten Schlaglichter die Geschichte des Unternehmens Wismut und geben einen ersten Ausblick auf Künftiges.

Die temporäre Ausstellung bietet von 11 bis 16 Uhr exklusive Einblicke in einen bisher unzugänglichen Teil des UNESCO-Welterbes Erzgebirge/Krušnohoří.

Der Eintritt ist frei.