Von Abschluss-Bergparade bis Meeresaquarium: Das ist alles am Samstag los

Kurz vor den Weihnachtstagen ist in Chemnitz und Umgebung noch einiges los und auch alle, die noch schnell ein Geschenk brauchen, haben heute noch eine Chance.

Von Victoria Winkel

Wie schnell die Zeit vergeht: Kaum haben vor dem ersten Advent die Weihnachtsmärkte geöffnet, ist die Saison nun schon wieder fast vorbei. Also nutzt die Chance noch einmal, um das einzigartige Flair auf den Märkten zu genießen. In Annaberg könnt Ihr noch dazu die große Abschlussbergparade erleben. Wenn Ihr allerdings inzwischen genug von Weihnachtsmärkten & Co. habt, wie wäre es dann mit einem Besuch im Meeresaquarium oder beim Traumzauberbaum?

Last-Minute-Shopping

Sachsen - Am Sonntag ist Bescherung und Euch fehlen noch Geschenke? Dann nutzt die wirklich allerletzte Gelegenheit vor Weihnachten zum Last-Minute-Shopping. Die meisten Geschäfte öffnen am Samstagmorgen zu ihren regulären Öffnungszeiten.

Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, wird sicher in einem der Chemnitzer Center oder in der Innenstadt fündig. © Ralph Kunz

Industriemuseum

Chemnitz - In der dunklen Jahreszeit lässt das Industriemuseum (Zwickauer Straße 117) "Chemnitz leuchten". Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung historischer und aktueller Leuchtreklame aus Karl-Marx-Stadt und Chemnitz. Diese Werbung steht im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung. Zu sehen sind Leuchtschriften und -motive von 1960 bis 2000. Das Industriemuseum ist ab 10 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Eine neue Sonderausstellung widmet sich im Industriemuseum der Chemnitzer Leuchtreklame. © Uwe Meinhold

Letzte Chance auf Weihnachtsmarkt

Chemnitz - Heute öffnen zum letzten Mal in diesem Jahr die Buden des Chemnitzer Weihnachtsmarktes. Wer also noch einmal die Atmosphäre mit Glühwein- und Waffelduft genießen möchte, sollte nicht mehr zu lange warten. Der Weihnachtsmarkt ist am heutigen Samstag ab 10 Uhr geöffnet und vielleicht findet sich hier auch noch das ein oder andere Last-Minute-Geschenk. Um 17 Uhr schaut auch der Weihnachtsmann auf dem Markt vorbei.



Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt hat an diesem Samstag noch einmal ab 10 Uhr geöffnet. © Kristin Schmidt

Tierweihnachtsfeier

Plauen - Das Tierheim Plauen (Am Galgenberg) lädt an diesem Samstag von 10 bis 15 Uhr zur "Pfötchenweihnacht" ein, der Tierweihnachtsfeier. Es gibt Kaffee, Glühwein, Stollen und Deftiges in der Semmel. Außerdem werden die Tiere beschenkt, man kann mit Hunden spazieren gehen, Katzen streicheln und nette Gespräche mit anderen Tierfreunden führen.

Im Tierheim Plauen wird die "Pfötchenweihnacht" gefeiert. © 123RF/ukususha

Besuch bei Nemo & Co.

Oberwiesenthal - In Oberwiesenthal könnt Ihr in eine exotische Unterwasserwelt eintauchen. Im Meeresaquarium (Vierenstraße 11a, im Sportcenter am Fichtelberg) ist ein 17 Meter langes Amazonasbecken mit zahlreichen bunten Fischen, außerdem gibt es Piranhas und Süßwasserfischen aus allen Kontinenten. Das Meeresaquarium ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder (3 bis 16 Jahre) 4 Euro.

Im Meeresaquarium in Oberwiesenthal könnt Ihr in eine exotische Unterwasserwelt abtauchen. © Uwe Meinhold

Abschluss-Bergparade

Annaberg-Buchholz - In Annaberg findet an diesem Samstagnachmittag die traditionelle Bergparade statt. Mehr als 1000 Trachtenträgern aus ganz Sachsen und weiteren Bergbauregionen der gesamten Bundesrepublik ziehen ab 13.30 Uhr durch die Bergstadt und über den Weihnachtsmarkt. Im Anschluss vereinen sich alle Musiker vor der St. Annenkirche zum Abschlusskonzert.



Trachtenträger aus ganz Sachsen sind bei der Abschluss-Bergparade in Annaberg-Buchholz dabei. © Bernd März

Der Traumzauberbaum und Josefine die Weihnachtsmaus

Limbach-Oberfrohna - An Weihnachten vermählen sich Himmel und Erde und der Traumzauberbaum erwacht in einer himmlischen Weihnachtswolke. Moosmutzel stimmt auch gleich ein Traumblatt an und schwups, huscht eine Maus, Josefine, die Himmelsleiter hinauf. Sie hat großen Hunger und hat viel Glück, denn Moosmutzel versteckt sie in der himmlischen Speisekammer. Der Traumzauberbaum freut sich derweil auf die Lichterfee, die am Abend die Kerzen anzündet und die Welt in ein warmes Licht taucht. "Der Traumzauberbaum und Josefine die Weihnachtsmaus" in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es ab 27,90 Euro.

Alle Jahre wieder feat. Vorglühen

Zwickau - Auch in diesem Jahr könnt Ihr Euch im Club Seilerstraße (Seilerstraße 1b) auf das Weihnachtsfest einstimmen. Zusammen mit dem ehemaligen Fabrix Club Werdau haben sich die Partymacher richtig ins Zeug gelegt. Diesmal steht handgemachte Musik im Vordergrund, außerdem gibt es einen Floor mit Indie, Electro, Party, 90s & 80s. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es online ab 8 Euro.

Im Club Seilerstraße könnt Ihr Euch schon auf Weihnachten einstimmen. (Symbolbild) © vadimgozhda/123RF